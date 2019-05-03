COSME Programı kapsamında KOBİ'lere 3 milyar liralık finansman sağlanacak. İşletmeler; 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.. Ayrıca KOBİ'lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor. Peki 2019 KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? KOBİ değer kredisi başvurusu, hangi destek ne kadar? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

KOSGEB KOORDİNATÖR



Programın ulusal koordinatörlüğünü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yürütüyor. KOSGEB İcra Komitesi, 4 Haziran 2013 tarihli toplantısında; KOSGEB'i COSME Programı'na ilişkin olarak ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildi. COSME Programı Katılım Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında 16 Ekim 2014'te Brüksel'de imzalandı. COSME Programı, 2014-2020 yılları için yaklaşık 2.3 milyar euro bütçe ile uygulamaya konuldu.



FİNANSMANA ERİŞİM



Program, KOBİ'lerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla 'Finansmana Erişim', 'Pazarlara Erişim', 'İşletmeler İçin Çerçeve Koşullar' ile 'Girişimcilik ve Girişimci Kültürü' bileşenlerinden oluşuyor. 'Finansmana Erişim' bileşeni kapsamında, KOBİ'lerin esnek ve kolay şartlarla kredi teminatlarına erişimini sağlayan kredi garantilerine ve risk sermayesine ulaşmaları amaçlanıyor.

