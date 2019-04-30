TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti.

3600 EK GÖSTERGE HESABI NASIL YAPILIR?

Başvurunun ardından gözler siyasi partilerin seçim vaatlerinden olan 3600 ek göstergeye çevrildi. Peki memurların dört gözle yasal düzenlemesini beklediği ek gösterge nedir, nasıl hesaplanıyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3600'e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış olacak.

23 - 38 TL ARASI YANSIR

Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Seçimlerde önce dile getirilen 3600 ek gösterge konusu toplantıda ele alındı. Katılımcılar 3600 ek göstergenin belli bir kesime değil tüm memurlara verilmesi yönünde taleplerini ilettiler. Erdoğan, 'Meclis çalışmaları başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan birisi bu olacak, bunların detayları Meclis'te konuşulur' dedi.

4 MESLEK İÇİN PAKET

Ek göstergeye ilişkin paketi AK Parti Grubu teklif olarak Meclis'e sunacak. Düzenlemeyle ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi ile kamuda liyakata göre yükselmenin de önü açılacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınacak. Yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yükselecek. Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak Düzenlemeden yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisinin yararlanması bekleniyor. Ayrıca bu mesleklerden daha önce emekli olanlar da uygulamadan yararlanacak. Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak