Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75'inci Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan buğday ve arpa alım fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. ''Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 1050 liradan alınan sert buğday, bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise 1400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir'' dedi. Peki Buğday Arpa alım fiyatları ne kadar oldu? Mazot, Gübre, tarımsal destek ödeme başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar

BUĞDAY ALIM FİYATLARI YÜZDE 29 ARTTI

Malum mevsim itibariyle çiftçimiz toprağını sürdü, alın terini akıttı ve hasat dönemi için hazırlanmaya başladı. Yağış bakımından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Hububat alım fiyatını, hasat dönemi başlamadan açıklayarak üreticimizin emeğine göz diken fırsatçıların önüne geçiyoruz. Şimdi bu yılın hububat alım fiyatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 1050 liradan alınan sert buğday, bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise 1400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir.

Ayrıca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize 200 lira mazot, gübre desteği yapılacaktır."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN?

Çiftçiler Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan arazileri için alabilecekleri mazot ve gübre desteğini, BÜGEM'e (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) gönderildikten sonra çitfçilere ödemesi yapılacak. Ödemelerin Şubat ayı itibari ile alınması beklenmekte. Çiftçilerin bu desteği alabileceği tarih önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

2019 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

Eğer kiraladığınız arazi Hazine malıysa defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi yapılmalıdır. Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti koymalısınız. Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti koymalısınız. Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.

Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız.Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin muhtarına ve azasına imzalatmalısınız. Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il müdürlüğüne yapmalısınız.

AKRABALARININ TARLASINI EKENLER İÇİN ÇKS BAŞVURUSU

Ektiğiniz arazilerin sahibi eşiniz veya anne, baba ve çocuklarınız ise onlardan bu arazilerin kullanım hakkını Muvafakatname-2 belgesi doldurtarak almalısınız. Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız.

Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin muhtarına ve azasına imzalatmalısınız.

Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il müdürlüğüne yapmalısınız.

Birçok banka hayvan kredisi çekmek isteyenlerden çks kaydı istemektedir.

Başvurular Tarım İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır.

ÇKS GÜNCELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Her yıl başvuruyor iseniz, bağlı bulunduğunuz Tarım İl yada İlçe Müdürlüğüne yıl boyu direk olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Bu işlem güncelleme işlemidir.

UZUN SÜREDİR ÇKS BAŞVURUSU YAPMAYANLAR NE YAPACAK?

Eğer bir yıl içerisinde, çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmamış iseniz ertesi yıl ilk defa başvuruyor gibi başvuru yapmanız gerekmektedir. İlk defa başvuracakların yapmaları gerekenler, Çks Çiftçi kayıt sistemine nasıl kayıt olunur isimli yazımızın üst bölümünde anlatılmaktadır.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE BAŞVURMAK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmadan önce aşağıdaki ÇKS başvuru evraklarının üzerine tıklayarak indirebilir ve başvuru formlarını doldurabilirsiniz. Çks kayıt sorgulama işlemini E-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Çks kayıt formu, dilekçesi, dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.

Kayıt için gerekli olan evraklar aşağıdadır;

Çiftçi Kayıt Formu,

Boş C Formu,

Kira kontratı,

Muvafakat-1,

Muvafakat 2,

B Formu