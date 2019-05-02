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  • 03.05.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:42

2019 Bağkur bayram ikramiyesi mı var mı? ne zaman yatacak, kimler alacak?

ne an yatacak, kimler alacak? 2019 Bağkur var mı? Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2019 yılında ne zaman verileceği merak ediliyor. Ramazan ve 'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Henüz emekli ikramiye tutarı açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Bayramdan önce verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, ve emeklileri yararlanıyor.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Hükümet geçen sene emeklilere biner lira bayram ikramiyesi verilmesini kararlaştırmıştı. Emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs ayının yani bu ayın sonunda verilmesi bekleniyor ama net bir tarih ortada yok. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Peki emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alacak? 2019 SGK SSK Bağkur bayram ikramiyesi zammı var mı?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak

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