Emekli olacakları sevindiren haber Bakan Albayrak'tan geldi! Yeni sistemde daha fazla para alacaklar

ALBAYRAK SUNUM YAPTI

AK Parti kampının ikinci gününde sabah oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre Bakan Albayrak, alınan tedbirlerle ekonominin rayına oturduğunu ve toparlanma sürecine girildiğini söyledi. "Enflasyonu, 2020'de tek haneli rakamlara düşürüyoruz" diyen Bakan Albayrak'ın, alınan tedbirlerin etkisinin kendisini daha iyi hissettirmeye başladığına vurgu yaptığı ve buna ilişkin bilgileri paylaştığı kaydedildi.