Emekli olacakları sevindiren haber Bakan Albayrak'tan geldi! Yeni sistemde daha fazla para alacaklar
Emekli olacaklara bir büyük müjde de AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ikinci gününde geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan müjdede, yeni sistemde emekli olacak kişilerin daha fazla maaş alacağı belirtildi.
Ekonomide alınan tedbirlere ilişkin belediye başkanları ve teşkilat mensuplarına bilgilendirme yapan Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Paketi'nin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni sistemle emekliler daha fazla para alacak" dedi.
ALBAYRAK SUNUM YAPTI
AK Parti kampının ikinci gününde sabah oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre Bakan Albayrak, alınan tedbirlerle ekonominin rayına oturduğunu ve toparlanma sürecine girildiğini söyledi. "Enflasyonu, 2020'de tek haneli rakamlara düşürüyoruz" diyen Bakan Albayrak'ın, alınan tedbirlerin etkisinin kendisini daha iyi hissettirmeye başladığına vurgu yaptığı ve buna ilişkin bilgileri paylaştığı kaydedildi.