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Emekli olacakları sevindiren haber Bakan Albayrak'tan geldi! Yeni sistemde daha fazla para alacaklar

Emekli olacaklara bir büyük müjde de AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ikinci gününde geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan müjdede, yeni sistemde emekli olacak kişilerin daha fazla maaş alacağı belirtildi.

29.04.2019 11:57 - Son Güncelleme: 29.04.2019 11:57
Emekli olacakları sevindiren haber Bakan Albayrak'tan geldi! Yeni sistemde daha fazla para alacaklar

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 28. İstişare ve Değerlendirme toplantısının ikinci gününe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları damga vurdu.

Emekli olacakları sevindiren haber Bakan Albayrak'tan geldi! Yeni sistemde daha fazla para alacaklar

Ekonomide alınan tedbirlere ilişkin belediye başkanları ve teşkilat mensuplarına bilgilendirme yapan Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Paketi'nin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni sistemle emekliler daha fazla para alacak" dedi.

Emekli olacakları sevindiren haber Bakan Albayrak'tan geldi! Yeni sistemde daha fazla para alacaklar

ALBAYRAK SUNUM YAPTI
AK Parti kampının ikinci gününde sabah oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre Bakan Albayrak, alınan tedbirlerle ekonominin rayına oturduğunu ve toparlanma sürecine girildiğini söyledi. "Enflasyonu, 2020'de tek haneli rakamlara düşürüyoruz" diyen Bakan Albayrak'ın, alınan tedbirlerin etkisinin kendisini daha iyi hissettirmeye başladığına vurgu yaptığı ve buna ilişkin bilgileri paylaştığı kaydedildi.

Emekli olacakları sevindiren haber Bakan Albayrak'tan geldi! Yeni sistemde daha fazla para alacaklar

Konuşmasında kıdem tazminatı fonuna ilişkin yapılması düşünülen değişiklikten de bahseden Bakan Albayrak'ın, şu anda emekli olanların düşük emekli maaşı aldığını belirtirken, "Bu değişiklikleri yaparsak emekliler daha fazla para alacak" dediği bildirildi.

Emekli olacakları sevindiren haber Bakan Albayrak'tan geldi! Yeni sistemde daha fazla para alacaklar

Albayrak bir süre önce yaptığı açıklamada Kıdem Tazminatı Fonu'nda herkesin mutlu olacağı bir düzenleme yapacağını belirterek "Verilen mesajların doğru okunması lazım.

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