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  • 01.05.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 09:28

da son durum! 1 Mayıs Çarşamba ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

kuru bugün ne kadar? Piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güncel döviz kurları merak ediliyor. Dün 5,9594 - 5,9621 bandında seyir izleyen dolar bugün ne kadar oldu? ve ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları...

Döviz kurlarında son durum

ne kadar? Dünkü işlem gününde dolar, karşısında yüzde 0.33 kayıpla, 1.1222 düzeyine geriledi. Dolar dün en düşük 5.9391 lira ve en yüksek 5.9848 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6490 lira ve en yüksek 6.7017 lirayı gördükten sonra, 6.69 – 6.70 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,9592
Satış: 5,9624

EURO
Alış: 6,6860
Satış: 6,6912

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 880,47 puan artışla 95.415,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 200,95 puan ve yüzde 0,21 artarak 94.736,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 954,97 puan ve yüzde 1,01 artışla 95.490,07 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.736,05 puanı, en yüksek 95.730,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 95.415,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 1,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.199,49 puan ve yüzde 1,02 artarak 119.012,39 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 195'i prim yaptı, 171'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Galatasaray, Akbank ve İş Bankası (C) dün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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