Devlet memurlarına bazı şartları sağlamaları halinde aile yardımı ödemesi yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş ise aile yardımının kendilerine de yapılmasını istiyor. Bu amaçla KPDK'de konuşulacak tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan aile yardımı nedir?

KPDK'YA GELECEK

Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında "Memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün" demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ilk kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi.

'EN ÖNEMLİ KONUMUZ'

Danıştay'ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve anayasada hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi: "Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. En önemlisi de eş ve çocuk yardımıydı. En başından, 'emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor' diye yola çıkmıştık. KPDK'da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. Mart sonunda toplantıda konu gündemde olacak."

SSK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN EMSAL OLUR

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) Hukuk Danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, aile yardımının memur emeklisinin geçimi için önemli olduğuna dikkati çekti. Ödeneğin, emeklilikten sonra kesildiğini belirten Yazıcıoğlu, aile yardımının sürekli hale gelmesi gerektiğini dile getirdi. Yazıcıoğlu, KPDK'dan çıkacak olumlu kararın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de emsal olacağını söyledi.

DESTEK KAÇ LİRA

Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar, aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı tutarı zam dönemlerinde maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek.