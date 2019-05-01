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  • 01.05.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 09:46

Son dakika: parası olanlara iyi haber! 'de yayımlandı...

Cumhurbaşkanı ’ın imzasıyla ’de mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi.

Bankada parası olanlara iyi haber! Vergi sıfırlandı

Parası mevduatta olanlar için stopaj vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. 'de yayımlanan karara göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Bunun dışında 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak stopaj uygulamasına devam edilecek.

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