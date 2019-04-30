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Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak

Mayıs ve Ağustos'ta biner lira ikramiye alacak emeklilerin, Temmuz'daki zam oranı ise yüzde 6-7 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış yaşanacak. Peki emekli maaşlarında yaşanacak artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...

30.04.2019 07:50 - Son Güncelleme: 30.04.2019 09:24
Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için bu yaz kazançlı geçecek.

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Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak

İki bayram öncesinde biner lira ikramiye alacak emeklilerin, Temmuz'da da maaşı artacak.

Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak

Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 6, memur emeklilerinde ise yüzde 7 olarak gerçekleşebilecek.

Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak

Bu tahmin tutarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak.

Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak

YENİLER DE ALACAK
Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da, Kurban Bayramı ise 11-14 Ağustos'ta kutlanacak.

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