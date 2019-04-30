Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Bu durumun ardından milyonlarca vatandaş, "Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar?

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücrette Temmuz ayında herhangi bir artış yapılmayacak. 2019 Ocak ayında belirlenen tutar tüm yıl için geçerli olacak.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2019 yılı asgari ücret tutarı şu şekilde;

Brüt Ücret 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL

Gelir Vergisi 326,20 TL

Damga Vergisi 19,42 TL

Kesintiler Toplamı 729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

2019 AGİ TABLOSU

Asgari Geçim İndirimi 2019 yılı itibari ile en düşük tutarı 191,85 TL, en yüksek tutar 326,15 TL 'dir. AGİ tutarınızı öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz...

Bekar: 191.85 TL

Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5

ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI

Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.

ASGARİ ÜCRETE 2018'DE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Asgari ücrete 2018 Ocak ayında yüzde 14,2 oranında zam yapılmıştı. Yapılan bu zam ile birlikte 2018 yılı brüt asgari ücreti 2 bin 209 lira, net ise bin 603 lira olarak belirlenmişti.