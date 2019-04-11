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  • 10.04.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 11:46

kura çekilişi hangi ilde ne zaman, nerede yapılacak? e-devlet başvuru şartları ne kadar?

ucuz konut projesi için başvurularda artık sona gelindi. Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek ve 50 bin konut için başvurular 19 Nisan'da sona erecek. Başvuru yapan vatandaşlar ise şimdi TOKİ evleri kura çekiliş tarihlerini ve nerede yapılacağını merak ediyor. Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.

TOKİ ucuz konut başvuruları son hızıyla devam ediyor. TOKİ konutları için son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi. Ucuz konutlara ön başvuru yapanlar şimdi kura çekiliş sonuçlarını merak ediyor. TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır. TOKİ evleri kura çekilişi tarihlerini il il haberimizde verdik.
Peki 2019 TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman, nerede yapılacak? TOKİ evleri e-devlet başvuru şartları evraklar belgeler nelerdir?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır. TOKİ daire fiyatları ne kadar? Hangi illerde konut satışı yapılıyor? TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

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