TOKİ 50 bin konut başvurularına yoğun bir ilgi oldu. Vatandaşlar en çok İstanbul TOKİ konutları için başvurularını yaptı. Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti.

TOKİ 50 bin toplumsal konutun 6 bin 300'ünü İstanbul'da hayata geçirecek. İstanbul projeleri; Başakşehir Kayabaşı, Başakşehir Ayazma, Silivri Alipaşa, Başakkent Hoşdere ve Tuzla Aydınlı'da inşa edilecek. Peki TOKİ 2019 İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti. Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç, 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler ile devam etti. Başvurular, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvurularını 19 Nisan'a kadar tamamlamasının ardından sona erecek. Kura çekilişi aşamasına geçecek olan TOKİ, 19 Nisan sonrasına denk gelecek kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak.

TOKİ İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut almak isteyenler için başvuru şartlarını yayımlayan TOKİ, bu kriterleri karşılayan kişilerin müracaatlarını onaylayacak. İşte, başvuru şartları;

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

2+1 konutlar için 25 yaşını,

3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,

3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

KONUTLARIN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL?

75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;

-Fiyatı: 116 bin 400 lira.

-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.

-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.

110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;

-Fiyatı:170 bin 720 liradan

-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan

-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.