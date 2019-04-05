TOKİ evleri için emekliler de başvurabilecek. TOKİ konutlarından yararlanmak isteyen emekliler için bugün son gün. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplanmaya devam ediyor. Normal başvurular için talep toplama süreci tamamlanırken, emekli başvuruları içinde bugün son gün. Peki 2019 TOKİ evleri emekli başvuru şartları nedir? Emeklilerin pek çok ildeki TOKİ konutları ve başvuru süreci ile ilgili merak ettiği sorular ve cevaplar haberimizde