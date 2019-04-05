Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.04.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 13:18

Emekliye konutları başvurusu son gün ne zaman? TOKİ 2019 evleri evrakları belgeleri

Emekliye konutları ile ilgili güzel haber geldi. Ucuz konut hayali kuran vatandaşlar için TOKİ'nin 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin sosyal konut için başvurular tüm hızıyla sürüyor. TOKİ konutlarına vatandaşlar bir hayli ilgi gösteriyor. Şimdi sıra emeklilerde. 12.5 milyon emeklinin çoğu ev sahibi değil. Emekliler başvurularını Halk Bankası'na nüfus cüzdanı ile birlikte şahsen yapacak. Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren 'belgeyi' başvuru formu ile birlikte teslim edecek.

TOKİ evleri için emekliler de başvurabilecek. TOKİ konutlarından yararlanmak isteyen emekliler için bugün son gün. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplanmaya devam ediyor. Normal başvurular için talep toplama süreci tamamlanırken, emekli başvuruları içinde bugün son gün. Peki 2019 TOKİ evleri emekli başvuru şartları nedir? Emeklilerin pek çok ildeki TOKİ konutları ve başvuru süreci ile ilgili merak ettiği sorular ve cevaplar haberimizde

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye TOKİ konutları başvurusu son gün ne zaman? TOKİ 2019 evleri emekli başvuru şartları evrakları belgeleri
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri