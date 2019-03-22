2019 yılı TOKİ evlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağı ise başvurusunu yapan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. TOKİ başvuru işlemleri 6 Mart tarihinde başladı. 4 kategori için farklı başvuru tarihleri bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır. Henüz TOKİ evleri kura çekimi tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır. Henüz kura tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

İl/ilçe Nüfus Müdürlüğü'nden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkının gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvurma şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Başvurular; 4 kategoride olacak.

- TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

- Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?

Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut almak isteyenler için başvuru şartlarını yayımlayan TOKİ, bu kriterleri karşılayan kişilerin müracaatlarını onaylayacak. İşte, başvuru şartları;

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

2+1 konutlar için 25 yaşını,

3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)