TOK İstanbul evleri için vakit daralıyor. Vatandaşların özellikle İstanbul'da ilgi gösterdiği TOKİ konutları projesinde başvuruların sonuna az bir süre kaldı. 67 ilde 140 projeyi içeren 50 bin sosyal konut projesine başvurular 587 bine ulaştı. Sosyal konutlara emeklilerin başvuruları dün tamamlandı. 8-12 Nisan arasında engellilerin, 15-19 Nisan arasında da şehit ve gazilerin yakınlarının başvuruları alınacak. TOKİ İstanbul başvurusu için şartlar da netleşti. Vatandaşlar TOKİ istanbul'dan daire sahibi olmak için başvuranlar 3+1 daire için 1.000 TL, 2+1 daire için de 500 lira ödemesi gerekiyor. İşte TOKİ İstanbul başvuru şartları ve dairelere göre fiyat listesi...

TOKİ İSTANBUL EVLERİ SON BAŞVURU TARİHLERİ

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında

2. Kategori olan "En az yüzde 40 Engelli Vatandaşların" 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşların" 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruları kabul edilecek.

1- Başakşehir Kayabaşı'na 793 TL taksitle 4 bin 467 adet konut

TOKİ'nin Başakşehir Kayabaşı'nda satışa çıkardığı toplam konut sayısı 4 bin 467. Konutların tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede toplam 2 bin 338 adet 85 metrekare 2+1 daire, 2 bin 129 adet 128 metrekare 3+1 daire yer alacak.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2019 projesinde 2+1 daireler 238 bin TL'den, 3+1 daireler ise 399 bin TL'den satışa sunuldu. Yeni projede 793 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. İşte ödeme planı:

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

2- Başakşehir Ayazma'ya 793 TL taksitle 311 yeni konut

TOKİ'nin Başakşehir Ayazma'da satışa çıkardığı yeni projede toplam 311 adet daire var. Daire tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede 200 adet 2+1, 111 adet 3+1 daire bulunuyor. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 2+1 daire fiyatları 238 bin TL, 3+1 daire fiyatları 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 793 TL taksitle ev sahibi olunabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

3- Silivri Alipaşa'ya 651 TL taksitle 685 yeni konut

TOKİ Silivri'de de yeni proje inşa edecek. Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa'da inşa edilecek yeni projede 685 adet daire yer alacak. 343 adet 2+1, 342 adet 3+1 dairenin yer alacağı projede talep toplama işlemleri başladı.

TOKİ Silivri Alipaşa 2019 projesinde 2+1 daireler 195 bin 500 TL'den, 3+1 daireler 294 bin 400 TL'den satılıyor. Yeni kampanyada aylık 651 TL taksitle 2+1 daire sahibi olunabilecek. TOKİ Silivri Alipaşa 2019 detaylı ödeme planı şu şekilde;

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (22 bin 960 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (955 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (38 bin 600 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (651 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (28 bin 440 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 208 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (57 bin 880 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.308 TL) taksitlendiriliyor.

4- Başakşehir Hoşdere'ye 793 TL taksitle 337 yeni konut

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir Hoşdere'de inşa edeceği yeni projede 337 adet konut olacak. Konutların 169 tanesi 2+1, 168 tanesi 3+1 olarak tasarlandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 238 bin TL, 3+1 dairelerde 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere projesinde de aylık 793 TL taksitle ödeme yapılabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

5- Tuzla Aydınlı'ya 663 TL taksitle 500 yeni konut

TOKİ, Tuzla Aydınlı'da 500 adet yeni konut inşa edecek. Yeni konutların talep toplama işlemleri başladı. Yeni projede 250 adet 2+1, 250 adet 3+1 konut olacak.

TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 199 bin TL, 3+1 dairelerde 349 bin TL olarak açıklandı. Yeni kampanyada aylık sadece 663 TL taksitle ev sahibi olunabilecek. İşte detaylı ödeme planı şu şekilde;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (23 bin 380 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (972 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (39 bin 300 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (663 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (33 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 617 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (68 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.551 TL) taksitlendiriliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 6 Mart 2019 tarihinde talep toplamaya başladığı "50 bin yeni sosyal konut" kampanyasında İstanbul'da toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. Yeni konutlar alt ve orta gelirli ailelere özel satışa sunuldu. Projeler İstanbul'un Başakşehir Hoşdere, Başakşehir Ayazma, Başakşehir Kayabaşı, Tuzla Aydınlı, Silivri Alipaşa bölgelerinde yer alıyor. TOKİ güvencesi ile 67 şehirde hayata geçecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama dönemi başlarken, önceki gün konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin başladığı ilk 3 günde başvuruların 25 binin üzerine çıktığını söylemişti

EN UCUZU SİLİVRİ

İstanbul'da Başakşehir'de (Ayazma, Hoşdere, Kayabaşı) yer alan 3 projede fiyatlar aynı. 2+1 dairelerin fiyatı 238 bin lira, aylık taksitleri de 793 lira. Tuzla Konaşlı projesinde fiyat 199 bin lira olurken, taksitler 663 lira olarak belirlendi. İstanbul'un en ucuzu Silivri için ise toplam 195 bin 500 lira, aylık 652 lira taksit ödenecek.

TOKİ EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLDE NE ZAMAN YAPILACAK?

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.

50 BİN KONUTA 11 KATI BAŞVURU

67 ilde 140 projeyi içeren 50 bin sosyal konut projesine başvurular 587 bine ulaştı. Sosyal konutlara emeklilerin başvuruları dün tamamlandı. 8-12 Nisan arasında engellilerin, 15-19 Nisan arasında da şehit ve gazilerin yakınlarının başvuruları alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlara ilişkin yol haritasını da açıkladı. Başvuruların 19 Nisan'da sona ermesinin ardından 100 gün içerisinde 10 bin konutun ihalesi yapılacak ve sosyal konutların inşaatına hemen başlanacak.

HEDEF 250 BİN

Bakan Kurum, "Talebin çok olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecek. Ancak gelen tüm taleplere göre çalışmalarımızın da yol haritası belirlenecek. İhtiyacın ve talebin olduğu illerde, ilçelerde ayrıca çalışmalar yapacağız" diye konuştu. Kurum, '5 Yılda 250 Bin Konut' hedefininin ilk etabı için de önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını açıkladı.

TOKİ NEDİR?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.