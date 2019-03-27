TOKİ daire fiyatları belli oldu! Hangi ilde kaç ne kadar?

2019 TOKİ evleri başvuruları tüm hızıyla sürüyor. 36 içerisinde teslimat yapılacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin konutun, 32 bin 198'inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu belirterek, "Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64." dedi. Peki TOKİ konut projesi hangi illerde yapılacak? İşte TOKİ konutlarıyla ilgili merak edilenler haberimizde. Kaç TL taksitle ev sahibi olunur? TOKİ konutları e-devlet başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar

TOKİ EVLERİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TOKİ'nin 50 bin konut projesine başvuru yapabilmek için;

- Türk vatandaşı olmak ve başvuru yapacağı il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

- 2+1 konutlar için 25 yaşını,

- 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

- 2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- TC Kimlik fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi",

- Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu,

- Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.

TOKİ EVLERİ BAŞVURUSU HANGİ İLLER İÇİN YAPILABİLECEK?

67 ilde yapılacak olan başvurular hakkında resmi internet sitesi üzerinden ilanları yayına alan TOKİ, projelerin başvuru ve kura dönemleri hakkında bilgiler verdi.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ konut başvuru sırasında;

* 2+1 konutlar için 500 TL,

* 3+1 konutlar için 1000 TL ön kayıt parası alınacak. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

TOKİ KONUTLARI KAÇ METREKARE OLACAK?

2+1 olan alt gelir grubu konutlar 75 ve 85 metrekare, fiyatı 116 bin 400 TL olacak. Yüzde 12 peşinatla (13,988 TL) alınabilecek. 240 aya kadar vade ile taksit miktarı en az 388 TL olacak.

3+1 konutlar 110 ve 128 metrekare olacak. 170 bin 720 TL'den ve yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ile aylık 759 TL'den satın alınabilecek.

TOKİ KONUTLARI 36 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak olup, sadece 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam çerçevesinde artış yapılacak.

EN BÜYÜK PAY İSTANBUL'UN

50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul'da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi ise Adana'da yapılacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu ve yoğun ilginin olduğunu söyledi.

Projeyi çok önemsediklerini ve bu yönde çok talep geldiğini dile getiren Bulut, "Öncelikle konutların yapılacağı araziler tespit edildi, zemin etütleri ve planlamalar yapıldı. Proje, insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak. Ayrıca, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu konutlar inşa edeceğiz" diye konuştu.