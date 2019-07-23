2019-2020 YKS üniversite 2 yıllık bölümler taban tavan puanları! 200-240-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2019-2020 Üniversitelerin Taban ve Tavan Puanlarının yanı sıra Başarı Sıralaması ve boş kontenjanları listesine çevrildi. Sizler için tüm üniversitelerin 2019-2020 Taban ve Tavan Puanları ile birlikte başarı sıralaması takvim.com.tr'de. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.