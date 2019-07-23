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  • 24.07.2019 08:52
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 08:52

: Atlas üniversite tercih robotu 2019! YÖK Atlas 23 !

: tercihleri için milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler tercih döneminde başarı sıralamaları, kontenjanlar ve hakkında araştırma yapıyor. Aynı zamanda Atlas tercih robotu nasıl kullanılır sorusu da merak konusu oldu. Peki, ? YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün; Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları, Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı, Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler, Yerleşenlerin geldikleri iller gibi bilgilere erişebilirsiniz. Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

yokatlas.yok.gov.tr: YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte YÖK Atlas tercih robotu milyonlarca üniversite adayına tercih konusunda fikir verecek. YKS tercihleri için yokatlas.yok.gov.tr ile pek çok detaya ulaşılabilecek. Tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. Peki YÖK Atlas 2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas 2019 YKS tercih motoru nasıl giriş yapılır? YÖK atlas 2019 tercih YKS sıralama üniversite taban-tavan puan durumu nasıl?

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HaberlerEğitim Haberleriyokatlas.yok.gov.tr: YÖK Atlas üniversite tercih robotu 2019! YÖK Atlas 23 üniversite taban ve tavanları yüzdelik dilimler!
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