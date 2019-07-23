yokatlas.yok.gov.tr: YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte YÖK Atlas tercih robotu milyonlarca üniversite adayına tercih konusunda fikir verecek. YKS tercihleri için yokatlas.yok.gov.tr ile pek çok detaya ulaşılabilecek. Tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. Peki YÖK Atlas 2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas 2019 YKS tercih motoru nasıl giriş yapılır? YÖK atlas 2019 tercih YKS sıralama üniversite taban-tavan puan durumu nasıl?