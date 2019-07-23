YKS tercihleri nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019 YKS tercihlerini almaya başladı. Tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler heyecan içinde araştırmalarına devam ediyor. Yazımızda, üniversite tercihlerinini nasıl yapılacağına dair merak edilenleri bulabilirsiniz. ÖSYM'nin yayınladığı 2019 YKS tercih kılavuzuna göre gerçekleştirilecek YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2019 YÖK Atlas tercih robotu...

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını,2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

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