YÖK ATLAS YKS 2019 güncel listesi son dakika en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler listesi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci için tercih süresi başladı. Puanını öğrenen öğrenciler şimdi üniversitelerin tavan ve taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki YKS sonucuna göre 200 puanla nereye girilir, 175 puanlar nereye girilir, 180 puanlar nereye girilir sorularının yanıtını araştırıyor. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.