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  • 18.07.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:09

2019! üniversite ve puanları i!

4 yıllık eşit ağırlık bölümler 2019! 18 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçları dün gece açıklandı. Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, twitter hesabından açıklama yaptı. Öğrenciler tercih sürecinde bölümlerin puanlarını araştırmaya başladı. YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor. Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar. İşte YKS üniversite taban puanları 2019! ve puanları

4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları 2019!

YKS üniversite 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları 2019! Eşit ağırlık bölümleri ve puanları yüzdelik dilimler. 4 yıllık eşit ağırlık bölümler taban puanları 2019! Öğrenciler büyük bir heyecanla YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Merakla beklenen YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler şimdi ise tercih süreci için hazırlanacaklar. Puanlama ile ilgili detaylar gündemde merak konusu oldu. Peki 4 yıllık eşit ağılık bölümleri taban puanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde... Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

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HaberlerEğitim Haberleri4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları 2019! YKS üniversite eşit ağırlık bölümleri ve puanları yüzdelik dilimleri!
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