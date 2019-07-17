2019 YKS 4 yıllık üniversite tavan ve taban puanları! YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS'de baraj puanı kaç? 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi YKS tavan-taban puanlarına çevrildi. Öğrenciler aynı zamanda YKS puan hesaplama nasıl yapılır sorusuna da yanıt arıyor. Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz.