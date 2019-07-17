4 yıllık sözel bölüm puanları! Üniversite hayatını sözel bölümlerde devam etmek isteyen öğrenciler, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırma yapmaya başladı. Bir çok bölümün olduğu alanda adaylar, yapmak istedikleri mesleklere göre tercih yapacaklar. Sözel bölümünün 2019 taban puanları son dakikalarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 4 yıllık sözel bölüm puanları! Sözel bölümler kaç puanlar alıyor? YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.