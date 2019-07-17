YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Sonuçlarla birlikte tavan ve taban puanları inceleyen öğrenciler aynı zamanda "Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler, ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer aldı. Standart olarak talep edilen belgelerin listesini madde madde yayımlayan ÖSYM, kayıt sürecinde kolaylık sağladı. Peki, üniversite kayıt belgeleri neler olacak? İşte, o belgelerin listesi ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgiler.