Adaylar YKS sınavından aldıkları sayısal puan türleri ile ÖSYM sayısal bölüm tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Öncesinde adaylar sayısal bölümler hangileri sorusuna cevap bularak soru işaretlerinden kurtulmak istiyorlar. 4 yıllık sayısal bölüm puanları! Sayısal bölümü tercih edecek öğrenciler, puanlarına göre en iyi tercihi yapmaya çalışıyor. Bölüm puanları hakkında erkenden sorgulama yapılmaya başlandı. Diğer dallara göre daha çok seçme imkanı olan sayısal alan için tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. 2019 yılının üniversite tercihlerine kısa süre kaldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. İşte YKS üniversite 4 yıllık sayısal bölümleri taban puanları 2019! Sayısal bölümler kaç puanla alıyor yüzdelik dilimleri haberimizde