Liselere Geçiş Sistemi'nde yeni sürece giriliyor. Bu sınavdan başarılı puan alanlar tercih yapmış olup puan dilimlerine nazaran bir okula yerleşecek. Adaylar heyecanlı herkes en yüksek dilimli okula yerleşmek istiyor. Henüz işlemler başlamış değil bu yüzden de şu sıralar yoğun bir şekilde "LGS tercihleri ne vakit, nasıl yapılır?" sorusu yöneltiliyor. Tercih işlemleri, http://www.meb.gov.tr yada https://eokul.meb.gov.tr web adreslerinde piyasaya sürülen tercih listelerine bakılırsa, öğrenci velisi tarafınca 1-12 Temmuz 2019 (17.00'ye kadar) tarihleri içinde yapılacaktır. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liseler için hazırlanan tercih rehberinde de adaylar, TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor.