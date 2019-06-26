Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 24 Haziran Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişime açıldı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrenci şimdi merakla "LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler, 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.