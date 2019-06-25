LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci tercih dönemini heyecanla bekliyor. Bu nedenle tercih öncesi LGS tercih robotu hakkındaki detaylar öğrenciler tarafından araştırılıyor. ​e-Okul tercih sayfası içerisinde yer alan LGS tercih robotu lise tercihlerini yapacak öğrencilere rehberlik yapıyor. Peki, LGS tercih robotu nasıl kullanılır? LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte tercih robotuna ilişkin detaylar...

LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Girdiğiniz panelde, tercih listeleme kriterleri sekmesi altında yer alan; "Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi" şıklarından istediğinizi seçebilir ve il ve ilçeye göre aratabilirsiniz.

Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere Göre Listeleme başlığı altından ise 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim Aralığı kriterine göre arama yapabilirsiniz.

2019 E-OKUL LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2019 YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ