LGS 2019 Türkiye birincisi kim oldu? LGS birincisi hangi şehirden kaç puan aldı? LGS Türkiye birincisi kim oldu? Liseye Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konu LGS birincisinin kim veya kimler olduğu oluyor. İnternette 2019 LGS Türkiye birincisi kim oldu, hangi şehirden, kaç puan aldı gibi sorulara yanıt aranıyor. LGS Türkiye birincisinin hangi şehirden çıktığı ve adının ne olduğu hakkında tüm ayrıntılar haberimizde...
LGS Türkiye birincisi kim oldu? Hangi şehirden?
LGS Türkiye birincisi kim oldu? Her yıl olduğu şeklinde bu yıl da imtihan sonucunun açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konu LGS Türkiye birincisinin kim olduğu. Kaç puan aldı, kaç net yaptı, LGS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, adı ne benzer biçimde sorulara cevap aranıyor. Büyük bir merakla beklenen tüm bu soruların yanıtları haberimizde. Peki LGS Türkiye birincisi kim oldu? Ortaokul öğrenimlerinin sonuna gelen öğrencilerin liselere yerleştirilmesi için girdikleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınav sonuçlarının açılması ardından Düzce’yi gururlandıran bir tablo yaşandı.
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