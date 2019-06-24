LGS 2019 Türkiye birincisi kim oldu? LGS birincisi hangi şehirden kaç puan aldı? LGS Türkiye birincisi kim oldu? Liseye Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konu LGS birincisinin kim veya kimler olduğu oluyor. İnternette 2019 LGS Türkiye birincisi kim oldu, hangi şehirden, kaç puan aldı gibi sorulara yanıt aranıyor. LGS Türkiye birincisinin hangi şehirden çıktığı ve adının ne olduğu hakkında tüm ayrıntılar haberimizde...