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  • 24.06.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 15:36

Türkiye birincisi kim oldu? Hangi şehirden?

Türkiye birincisi kim oldu? Her yıl olduğu şeklinde bu yıl da imtihan sonucunun açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konu LGS Türkiye birincisinin kim olduğu. Kaç puan aldı, kaç net yaptı, LGS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, adı ne benzer biçimde sorulara cevap aranıyor. Büyük bir merakla beklenen tüm bu soruların yanıtları haberimizde. Peki LGS Türkiye birincisi kim oldu? Ortaokul öğrenimlerinin sonuna gelen öğrencilerin liselere yerleştirilmesi için girdikleri (LGS) 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınav sonuçlarının açılması ardından Düzce’yi gururlandıran bir tablo yaşandı.

LGS Türkiye birincisi kim oldu? Hangi şehirden?

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