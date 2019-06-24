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  • 25.06.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 08:55

Liseye Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman? yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Liseye Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, yerel yerleştirme nasıl yapılacak? LGS sınavının sonuçlarının tarihinde açıklanacağı göz önünde bulundurulduğunda tercih döneminin de Temmuz ayının ilk bölümünde başlayacağı ön görülebilmektedir. 2019 Liselere Geçiş Sınavı Tercih Kılavuzu, sınavın açıklanması sonrasında paylaşılacaktır Bu kılavuzda nasıl tercih yapılacağı hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir. Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Milyonlarca lise adayı lise eğitimine başlamak için Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu bağlamda öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Lise eğitimine başlamak isteyen öğrencilerin girdiği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) geçtiğimiz günlerde MEB tarafından düzenlenmişti. LGS - Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının 24 Haziran tarihinde duyurulacağının ifade edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tarihte değişiklik yapılması halinde son dakika duyurusu olarak duyurulacak. Sözel bölümde sınava giren öğrencilere 20 Türkçe, 10 T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 İngilizce sorusu sayısal bölümde ise 20 matematik ve 20 fen bilimleri soru sorulmuştu.

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