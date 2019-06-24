Milyonlarca lise adayı lise eğitimine başlamak için Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu bağlamda öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Lise eğitimine başlamak isteyen öğrencilerin girdiği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) geçtiğimiz günlerde MEB tarafından düzenlenmişti. LGS - Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının 24 Haziran tarihinde duyurulacağının ifade edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tarihte değişiklik yapılması halinde son dakika duyurusu olarak duyurulacak. Sözel bölümde sınava giren öğrencilere 20 Türkçe, 10 T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 İngilizce sorusu sayısal bölümde ise 20 matematik ve 20 fen bilimleri soru sorulmuştu.