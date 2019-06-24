2019 LGS lise taban puanları - lise başarı sırası kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul - LGS yüzdelik dilim nedir? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir.