LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS imtihan sonuçlarının açıklanmasının peşinden öğrenciler LGS ile ilgili sorgulamalar yapıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2019 yılında da merak ediliyor. LGS taban puanları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. Peki 2019 Lise taban puanları ne süre açıklanır? LGS 2019 yılında 1 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını ve tercih yapmayı bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınavın açıklanmasıyla birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimler öğrencilerin gündemine girdi. İşte taban puan detayları...