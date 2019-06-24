İstanbul lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! İstanbul tam okul listesi. İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte İstanbul lise taban puanları 2019 İstanbul lise yüzdelik dilimleri. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de okulların taban ve tavan puanlarını yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Liselerin illere göre taban puanları ve kontenJan bilgileri haberimizde. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.