Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 24.06.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 12:12

? 2019 MEB taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri tıkla öğren

LGS sonuçları açıklandı. İstediği liseye gidebilmek için tercih yapacak olan öğrenciler, liselerin taban tavan puanlarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul uygulaması üzerinden liselerin boş kontenjan ve taban puan bilgileri görülebiliyor. Peki, ? e Okul giriş ile liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri nasıl görüntülenir?

Kaç puanla hangi liseye gidilir?

Liselerin taban tavan puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemi için heyecan yaşamaya başladı. Tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte tercih takvimi belli olacak.

Öğrenciler, tercih yapmadan önce liselerin taban tavan puanları ile yüzdelik dilimleri bilgisini görüntülemek istiyor. Peki, kaç puanla hangi liseye gidilir? e Okul giriş ile liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Aşağıda belirtilen linke tıklayarak bulunduğunuz illerdeki liselerin boş kontenjanlarına ve taban puan bilgilerine ulaşabilirsiniz. LGS sınav sonucunuz ile liselerin taban puanlarını karşılaştırarak hangi liseye gidebileceğinizi hesaplayabilirsiniz.

LİSELERİN TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriKaç puanla hangi liseye gidilir? 2019 MEB e okul LGS taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri tıkla öğren
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri