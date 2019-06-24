Liselerin taban tavan puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemi için heyecan yaşamaya başladı. Tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte tercih takvimi belli olacak.

Öğrenciler, tercih yapmadan önce liselerin taban tavan puanları ile yüzdelik dilimleri bilgisini görüntülemek istiyor. Peki, kaç puanla hangi liseye gidilir? e Okul giriş ile liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Aşağıda belirtilen linke tıklayarak bulunduğunuz illerdeki liselerin boş kontenjanlarına ve taban puan bilgilerine ulaşabilirsiniz. LGS sınav sonucunuz ile liselerin taban puanlarını karşılaştırarak hangi liseye gidebileceğinizi hesaplayabilirsiniz.