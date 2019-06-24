2019 Adana YEP lise okul taban puanları Adana lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) 2019 LGS sınav sonuçları açıklandı mı? Adana lise taban ve tavan puanlar belli oldu mu? LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS sınav sonuçlarını dün sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler Adana'da liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti.
2019 Adana YEP lise okul taban puanları e-okul.meb.gov.tr! Adana Anadolu liseleri, Fen liseleri tam okul listesi
Adana lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! Adana tam okul listesi. Adana lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Adana olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 Adana YEP lise okul taban puanları Adana lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) LGS Yerleştirme Puanları-YEP 2019 MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den öğrenilecek. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
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