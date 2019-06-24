meb.gov.tr: LGS liselere geçiş sınavı son dakika sonuçları! LGS sınav sonucu MEB açıklaması LGS tercihleri ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran tarihinde oturumlar halinde gerçekleştirilmişti. Yüz binlerce öğrenci şimdi heyecanla LGS sonuçlarını beklemeye başladı. Bu nedenle internette öğrenciler LGS hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları nereden açıklanacak? İşte LGS'ye dair merak edilenler... LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. Sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak. LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih döneminin başlayacağı tahmin ediliyor.