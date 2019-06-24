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  • 24.06.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 09:18

.gov.tr: liselere geçiş sınavı sonuçları! MEB açıklaması ?

Sınav maratonunu tamamlayan öğrenciler sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. LGS sonucu ne zaman açıklanacak? İşte LGS hakkında merak edilenler… İstediği liseye yerleşmek için LGS sınavında ter döken binlerce öğrenci için heyecanlı sınav sonucu bekleyişi başladı. LGS sınav sonuçları sınav takvimine göre 'da saat 12.00'den sonra erişime açılacak. LGS sınav sonuç sorgulaması TC numarası ile yapılacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına www. internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS'nin ne zaman açıklanacağı sınavda büyük emek veren öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

meb.gov.tr: LGS liselere geçiş sınavı son dakika sonuçları! LGS sınav sonucu MEB açıklaması LGS tercihleri ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran tarihinde oturumlar halinde gerçekleştirilmişti. Yüz binlerce öğrenci şimdi heyecanla LGS sonuçlarını beklemeye başladı. Bu nedenle internette öğrenciler LGS hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları nereden açıklanacak? İşte LGS'ye dair merak edilenler... LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. Sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak. LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih döneminin başlayacağı tahmin ediliyor.

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HaberlerEğitim Haberlerimeb.gov.tr: LGS liselere geçiş sınavı son dakika sonuçları! LGS sınav sonucu MEB açıklaması LGS tercihleri ne zaman?
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