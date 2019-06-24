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  • 24.06.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 10:36

Eskişehir lise taban ve tavan puanları belli oldu mu? 2018 -2019 nasıl?

Eskişehir lise taban ve tavan puanları belli oldu mu? 1 Haziran'da gerçekleştirilen 'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Öğrenciler, lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kendi puanlarını karşılaştırıp tercih yapacaklar. Gözler na çevrildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Eskişehir lise taban puanları belli oldu mu?

Eskişehir lise taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının ardından öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün sınav sonuçlarını erişime açtı. Eskişehir'de ikamet eden öğrenciler ve velileri, liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, Eskişehir lise taban ve tavan puanları belli oldu mu? Eskişehir liselerin yüzdelik dilimleri nedir?

ESKİŞEHİR LİSELERİN TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler Eskişehir liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak, tercih kılavuzu ve okul kontenjanları bilgisi henüz paylaşılmadığı için Eskişehir taban tavan puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisi henüz bulunmuyor. Tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz liselerin taban puanları bilgisi de paylaşılacak.

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