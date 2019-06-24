Ankara lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! Ankara tam okul listesi. Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Ankara olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 Ankara YEP lise okul taban puanları Ankara lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) LGS Yerleştirme Puanları-YEP 2019 MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den öğrenilecek.