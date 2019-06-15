15-16 Haziran YKS sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir merakla bekleniyor. YKS sınav sonuçları sınav biter bitmez araştırılmaya başlandı bile. Bu bağlamda ÖSYM ise sınav takvimi yayınlamıştı. 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek. Peki 2019 Yükseköğreitm Kurumları Sınavı bu yıl da 3 oturum şeklinde yapılacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10,15 'te yapılacak TYT, 16 Haziran günü yapılacak AYT ve YDT sonrası YKS tamamlanacak. YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak.