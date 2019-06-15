Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi(YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak. Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Peki YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 YKS TYT baraj puanı kaç? YKS TYT kaç net kaç puan yapar?