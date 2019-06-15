yokatlas.yok.gov.tr: Üniversite sınavı için büyük heyecan başladı. Milyonlarca üniversite adayı üniversiteli olmak için YKS'de ter döküyor. Bugün ve yarın 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2018 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu. Peki, YKS'den barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? YKS'de hangi testler yer alacak? Hangi testten kaç net yapmak gerekiyor? İşte YKS ile ilgili son detaylar ve YKS net sihirbazı...

