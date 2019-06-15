Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 15.06.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 18:30

’de hangi testten kaç net yapmak gerekiyor? Üniversite sınavından barajı geçmek için kaç net yapmak lazım?

'de hangi testten kaç net yapmak gerekiyor? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2 milyon 528 bin 110 üniversite adayı yarışacak. Adaylara 1'inci oturum olan 'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. YKS Temel (TYT) Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi () uygulanacak.

yokatlas.yok.gov.tr: Üniversite sınavı için büyük heyecan başladı. Milyonlarca üniversite adayı üniversiteli olmak için YKS'de ter döküyor. Bugün ve yarın 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2018 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu. Peki, YKS'den barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? YKS'de hangi testler yer alacak? Hangi testten kaç net yapmak gerekiyor? İşte YKS ile ilgili son detaylar ve YKS net sihirbazı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriYKS’de hangi testten kaç net yapmak gerekiyor? Üniversite sınavından barajı geçmek için kaç net yapmak lazım?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri