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  • 15.06.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 18:32

soru ve cevapları bugün mü açıklanacak? YKS üniversite sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

üniversite sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? bugün mü açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak. YKS TYT sınavından büyük heyecan yaşayan öğrenciler şimdi verdiği cevapların doğru olup olmadığını merak ediyor. 2018 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde YKS yapılmış, soru ve cevaplar 1 Temmuz 2018'de akşam saatlerinde açıklanmıştı. ÖSYM'nin YKS TYT soruları cevapları açıklanma tarihi ile ilgili bir duyuru yapması bekleniyor. YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen in adıdır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanacak. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Peki 15 Haziran Cumartesi YKS TYT üniversite sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS soru ve cevapları bugün mü açıklanacak?

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