Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı 2019 yılında 2 Haziran Pazar günü yapılmıştı. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanmıştı. Sınava giren öğrenciler heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başladılar. Bursluluk sınavı soruları cevapları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. Peki PYBS kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?