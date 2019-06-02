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  • 03.06.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 13:42

kaç puanla kazanılır? PYBS 2019 parasız bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

hesaplaması nasıl yapılır? İOKBS bursluluk sınavı puan hesaplama yöntemi merak edilen konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarın gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacak. Burs imkanı yakalamak isteyen binlerce öğrenci, İOKBS'de 4 seçenekli 100 soruyu 120 dakikada cevaplayacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. İOKBS bursluluk sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte İOKBS hakkında merak edilenler...

İOKBS, 2 Haziran'da yani bugün gerçekleştirildi. 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. PYBS de 100 soru soruluyor ve normal şartlardaki bir öğrenci için yani diğer çocuk kontenjanı için PYBS de en az 90 net yapması gerekiyor. Yani öğrencilerin en fazla 10 yanlış yapması lazım. Peki, bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? PYBS kaç puanla kazanılır? İşte merak edilen o soruların yanıtı....

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