İOKBS, 2 Haziran'da yani bugün gerçekleştirildi. 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. PYBS de 100 soru soruluyor ve normal şartlardaki bir öğrenci için yani diğer çocuk kontenjanı için PYBS de en az 90 net yapması gerekiyor. Yani öğrencilerin en fazla 10 yanlış yapması lazım. Peki, bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? PYBS kaç puanla kazanılır? İşte merak edilen o soruların yanıtı....