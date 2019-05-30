Bursluluk sınavı 2 Haziran'da saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz gün sınav giriş belgelerinin de yayınlanması ile birlikte öğrenciler sınava hazırlıklarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen PYBS adıyla bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) çıkacak konular ise sınav kılavuzunda yayınlandı. Peki, bursluluk sınavında hangi konular çıkacak İşte 2019 bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf sınav konuları...

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Sınav kitapçığında aşağıda bulunan dersler yer almaktadır:

5, 6 ve 7'nci Sınıf

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

9, 10 ve 11'inci Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)