Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 2 Haziran'da saat 10.00'da sınava katılacak öğrenciler, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek amacıyla sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını, bir yandan da sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağına dair sorular yanıt buldu. Peki, bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2019 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

2 Haziran'da gerçekleştirilecek bursluluk sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Tahminlere göre, bayram tatilinin ardından sonraki hafta yani 10-14 Haziran tarihleri arasında soru ve cevapların erişime açılması bekleniyor.