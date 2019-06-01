Bursluluk sınav süresi kaç dakika? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan bursluluk sınavına hazırlıklar tamamlandı. Daha önceden PYBS adıyla bilinen şimdi İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavına hazırlanan öğrenciler, sınavın saat kaçta başlayacağını ve sınav süresini araştırmaya başladı. Peki, PYBS İOKBS saat kaçta başlayacak? 2019 Bursluluk sınavı kaç dakika olacak? Sınav süresi ne kadar? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...

Sınav, 02 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.