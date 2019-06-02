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  • 03.06.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 13:46

bursluluk sınavı kaç net kaç puan eder? 2019 kaç?

2019 sınavı ? eder? İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına (İOKBS) başvurmuş olan öğrenciler, 2 Haziran Pazar günü sınava girdiler. 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 2 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da, ÖDSGM tarafından yapıldı. PYBS Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır.

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. Peki PYBS İOKBS sınavı taban tavan puanları kaç? İOKBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan eder?

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