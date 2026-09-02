Küresel platformlarda hinlik yarışı: Türkiye’den milyarlar alıp düşmanlık veriyorlar! Netflix’ten Esenboğa kurgusu

TÜRK MAKAMLARIN BAŞARISI GİZLENDİ Amerikan basınının küresel havacılık standartlarını görmezden gelerek komplo tonu yüksek anlatı inşa ettiğine vurgu yapan uzmanlar, belgeselde Türk tarafından tek ismin bile konuşturulmadığını vurguladı. Olası tehdit istihbaratını NSA ve CIA ile birlikte Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın topladığına yönelik iddiaya belgeselde değinilmemesi dikkat çekti. Yani operasyon Türk makamlarıyla eşgüdüm içinde yürütüldü. Netflix belgeselinde ise MİT gerçeği atlandı. Belgeselde, operasyonu ABD istihbaratıyla ortak yürüten MİT’in rolü tamamen yok sayıldı.

MOSSAD YALANI MI Belgeselin temelini oluşturan istihbarat raporunun İsrail tarafından sağlandığı ve Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının bile düşük güven duyduğu iddiası mevcut. Mossad tarafından sağlandığı belirtilen istihbarat raporunda ABD Başkanı'nı anlamsız devir süreci içine sürüklediği anlatısı var. İddiaya göre NATO zirvesi sırasında bölgede görevlilerden başka tehdit oluşturabilecek tek bir kişi bile yoktu.

NE ALIYOR NE VERİYORLAR Türkiye'de milyarlar kazanan ancak yerel haberciliğin önünü tıkayan dijital platformlar diğer ülkelerde ise sert yaptırımlarla karşılaşıyor. Avustralya federal parlamentosu, Ağustos 2026'nın ikinci yarısında kabul ettiği yasayla teknoloji şirketlerini yerel medya kuruluşlarıyla ticari anlaşma yapmaya zorladı. ABDde kabul ettiler, Türkiye’de at koşturuyorlar! Meta Türkiyede de adım atmalı

Yeni düzenlemenin ile dijital platformlar ya yerel yayıncılarla ticari anlaşma yapacak ya da yerel dijital reklam gelirinin yüzde 2,5'ini vergi olarak ödeyecek. Meta, Google, TikTok, LinkedIn gibi devleri kapsayan kanuna göre, toplanan vergiler Haber Gazeteciliği Ödeme Programı üzerinden yayıncılara dağıtılacak. Avustralya, Google, Meta, TikTok gibi platformları reklam gelirlerinin yüzde 2,5’ini yerel basına aktarmaya zorlayan tarihi yasayı onayladı.