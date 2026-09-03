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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e baskın düzenledi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ev aramaları ve devriyelerle süren baskınları devam ederken, Tubas'ın Kuzey Yirza topluluğunda Filistinlilere su sağlayan altyapı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından hedef alındı; su hatlarının defalarca tahrip edilmesi nedeniyle bölge halkı suya erişemezken, bölgedeki saldırı ve baskınların gün geçtikçe arttığı belirtildi.

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İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli noktalarında baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri Er-Ram ve Anata'da baskın düzenledi.İsrail askerleri Er-Ram ve Anata'da baskın düzenledi.

İŞGALCİ İSRAİL ORDUSU'NDAN BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE BASKIN

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram ile kuzeydoğusundaki Anata beldelerine baskın düzenlediği, olaylarda yaralanma ya da gözaltı yaşanmadığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine de baskın düzenleyerek caddelerde ve bazı mahallelerde devriye gezdi.

İşgalci İsrail ordusu bölgedeki Filistinlilere su sağlayan hatları tahrip etti.İşgalci İsrail ordusu bölgedeki Filistinlilere su sağlayan hatları tahrip etti.

KUZEY YİRZA'DA SU HATLARINA SALDIRDILAR

Tubas kentinin doğusunda yer alan Kuzey Yirza topluluğuna da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Bölgedeki Filistinlilere su sağlayan hatların tahrip edilmesi sonucu topluluğa su verilemedi.

Kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son birkaç hafta içinde söz konusu su hatlarına defalarca saldırıda bulunduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria, İsrail ordusunun sık sık ev aramaları ve gözaltılarla sonuçlanan günlük baskınlarına ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarına sahne oluyor.

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