İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e baskın düzenledi

İsrail askerleri Er-Ram ve Anata'da baskın düzenledi.

İŞGALCİ İSRAİL ORDUSU'NDAN BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE BASKIN

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram ile kuzeydoğusundaki Anata beldelerine baskın düzenlediği, olaylarda yaralanma ya da gözaltı yaşanmadığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine de baskın düzenleyerek caddelerde ve bazı mahallelerde devriye gezdi.